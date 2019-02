Autostrada dei Fiori, i cantieri dal 25 febbraio al 3 marzo sul tratto Savona-Ventimiglia

Imperia. Dal 25 febbraio al 3 marzo sull’Autostrada dei Fiori vi saranno i seguenti cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della A10 Savona/Confine di Stato:

Direzione Italia (carreggiata Sud)

– Tra Confine Stato e Ventimiglia dal km 155+150 al km 152+140 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Del Monte dal 25 febbraio al 3 marzo.

– Tra Ventimiglia e Bordighera dal km 151+430 al km 149+420 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Siestro dal 28 febbraio al 3 marzo.

– Tra Imperia Est e San Bartolomeo chiusura della corsia di sorpasso per installazione barriere di sicurezza dal km 101+200 al km. 99+130 dal 25 febbraio al 3 marzo.

– Tra Finale Ligure e Spotorno dal km 61+850 al km 59+500 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Rocca Carpanea dal 25 febbraio al 1 marzo.

Direzione Francia (carreggiata Nord)

– Tra Savona e Spotorno dal km 49+375 al km 52+260 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Fornaci dal 25 febbraio al 1 marzo.

– Tra Albenga e Andora dal km 87+310 al km 89+635 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Vallon D’Arme dal 25 febbraio al 3 marzo.

– Tra San Bartolomeo e Imperia Est chiusura della corsia di sorpasso per installazione barriere di sicurezza dal km. 99+130 al km. 101+200 dal 25/02/2019 al 03/03/2019.

– Tra Imperia Ovest e Arma di Taggia chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per rifacimento giunti Viadotto

Tufo dal km. 120+310 al km. 121+535 dal 25/02/2019 al 03/03/2019.

– Tra Bordighera e Ventimiglia dal km 149+420 al km 151+430 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata

opposta per adeguamento galleria Siestro dal 25/02/2019 al 27/02/2019.

Nell’ambito dei lavori programmati per l’adeguamento al D.lgs. 264 delle gallerie Monte Grosso e Bracciale si rende necessaria sul Tronco A10 Savona – Ventimiglia (Confine Francese) la chiusura notturna della tratta Pietra Ligure- Finale Ligure.

Direzione Genova

La chiusura sarà in opera nei seguenti orari notturni

Dalle 22 di domenica 24 febbraio alle 6 di lunedì 25 febbraio

Dalle 22 di lunedì 25 febbraio alle 6 di martedì 26 febbraio

Dalle 22 di martedì 26 febbraio alle 6 di mercoledì 27 febbraio

Dalle 22 di mercoledì 27 febbraio alle 6 di giovedì 28 febbraio

Dalle 22 di giovedì 28 febbraio alle 6 di venerdì 1 marzo

Ciò salvo posticipi delle lavorazioni a causa del maltempo o anticipato termine dei lavori, che saranno rese note tempestivamente.