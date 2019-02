Atletico Argentina-S. Filippo Neri Albenga, mister Pesante: “Andiamo avanti su questa strada”

Taggia. Ancora una vittoria per l’Atletico Argentina. Questa volta i ragazzi di mister Pesante sono andati sotto nei primi minuti contro un temutissimo San Filippo Neri ma, da quel momento, hanno iniziato a macinare gioco e occasioni senza sosta.

“Dopo qualche disattenzione di troppo in avvio di gara, non posso che essere soddisfatto dei miei ragazzi. Abbiamo tenuto il gioco saldamente per tutta la partita, abbiamo creato occasioni e avremmo potuto finalizzare meglio in alcune occasioni. Andiamo avanti su questa strada” – ha commentato mister Pesante.