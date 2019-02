Asd Imperia, la lista dei convocati per il derby contro l’Albenga

Imperia. Il ventunesimo turno, del campionato di Eccellenza, vede opporsi, domenica 17 febbraio alle 15 presso lo stadio “Nino Ciccione”, Imperia – Albenga.

Una partita dove nulla è scontato, vista l’assenza in mezzo al campo di Nicholas Costantini e vista anche la posizione in classifica degli ospiti, undicesimi con 21 punti a pari merito con il Rapallo all’interno della zona play-out. Gli ingauni hanno fame di punti. I nerazzurri devono sicuramente ottenere una vittoria per continuare a inseguire la vetta della classifica, occupata dalla Rivarolese con 40 punti, l’Imperia segue con 36.

Il mister dei nerazzurri, Pietro Buttu, ha diramato le seguenti convocazioni:

Trucco, Meda, Fazio, Pelliccione, Laera, Di Lauro, Ambrosini, Roda, Castagna, Giglio, Martelli, Mella, Faedo, Pellegrino, Zanchi, Correale, Risso, Cavallone, Zeka.