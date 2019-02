Imperia. Questo pomeriggio, alle ore 16:00 presso il campo “Prof.Aicardi” di Pontedassio, 21° giornata del campionato Juniores Eccellenza con i nerazzurri che saranno impegnati nel difficile scontro con il Genova Calcio.

Una partita molto impegnativa che vede i nerazzurri costretti a cercare almeno un pareggio per non entrare nella zona play-out del campionato distante solamente tre punti. La classifica è molto corta, nella parte centrale, Cairese prima squadra in zona play-off e Varazze prima squadra in zona play-out con cinque punti di differenza, nel mezzo l’Imperia con 26 punti. Il Genova Calcio si trova in terza posizione con 43 punti, un campionato d’alto livello della squadra genovese con 13 vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte.



Mister Massimiliano Casella ha diramato le seguenti convocazioni:

Meda, Comiotto, Piccardo, Negro, Correale, Di Cianni, Meda R., Pallini, Zanchi, Pellegrino, Fatnassi, Zottolo, Pelliccione, Delice, Nastasi, Zeka.

Prima squadra. Sarà sicuramente una partita determinante. Rivarolese – Imperia in programma domenica 24 febbraio alle ore 17:00 presso il campo sportivo “Begato 9″ di Bolzaneto (GE) valida per il ventiduesimo turno del campionato di Eccellenza. La classifica vede la Rivarolese primeggiare con 43 punti e l’Imperia inseguire in quarta posizione con 39 punti.

La Rivarolese dopo lo stop, contro il Genova Calcio (3-0), ha pareggiato una sola partita, contro la Cairese (0-0), ed è riuscita a vincere sei partite arrivando a questo big match in grande stato di forma.

L’Imperia, dopo la grande serie di risultati utili positivi (17 giornate) ha dovuto cedere il passo contro il Vado fuori casa (2-1) per poi tornare a vincere nel derby contro Albenga (1-0).

Tutti a disposizione per mister Buttu il quale potrà fare affidamento anche sul difensore rientrante, Tommaso Corio, dopo il brutto infortunio rimediato la scorsa stagione nell’incontro casalingo d’andata dei play-off nazionali contro il Lumignacco.

Mister Pietro Buttu ha diramato le seguenti convocazioni:

Trucco, Meda, Ambrosini, Fazio, Di Lauro, Corio, Laera, Risso, Faedo, Giglio, Costantini, Martelli, Mella, Cavallone, Castagna, Roda, Correale, Franco, Zanchi, Pelliccione.