Arma di Taggia, Lorenzo Nella è campione di velocità nel pattinaggio a ruote

Taggia. Il Liceo scientifico sportivo del Colombo di Arma di Taggia “sforna” campioni in continuazione. L’ultimo in ordine di tempo è Lorenzo Nella, studente del quinto anno (nella foto è situato al secondo posto nel podio).

Nei giorni scorsi ha ottenuto risultati eccellenti nelle gare regionali indoor a Imola di velocità nel

pattinaggio a ruote. Lorenzo fa parte di una società dell’Emilia Romagna. Si tratta di una disciplina sportiva particolare e spettacolare che ha esaltato il numeroso pubblico presente. Lorenzo si è piazzato al primo posto nella gara indoor dei 5.000 metri nella sua categoria (Seniores M).

“Ho iniziato a praticare questa attività all’età di tre anni – dice Lorenzo – questo sport mi ha sempre

appassionato moltissimo e spero possa diventare una professione. Tra l’altro probabilmente nel 2020

dovrebbe essere inserita tra le discipline delle Olimpiadi, e sarebbe un sogno potervi partecipare. Devo dire che la Scuola con questo indirizzo sportivo mi ha sempre aiutato, agevolandomi nei tanti impegni legati ad allenamenti e agli spostamenti a Bologna.”

Speriamo davvero che Lorenzo possa realizzare questi suoi sogni e magari riuscire a vederlo in televisione alle prossime Olimpiadi di Tokyo con una bella medaglia al collo, come accaduto ad alcuni altri ex studenti del “Colombo” nelle precedenti Olimpiadi di Rio del 2016.