Ventimiglia. Il tribunale deve ancora pronunciarsi sulla candidabilità (o meno) di Gaetano Scullino, ma per affrontare la campagna elettorale l’ex sindaco della città di confine è già pronto. Tra i dettagli in fase di ultimazione, c’è quello del simbolo che accompagnerà Scullino fino all’appuntamento ai seggi per le amministrative comunali: due le bozze, molto diverse tra loro, tra le quali ‘Tano’ e i suoi fedelissimi dovranno scegliere per trasformarle nel simbolo ufficiale della campagna elettorale.

Scullino è al lavoro, nell’attesa che 11 marzo il tribunale si pronunci definitivamente sulla sua candidabilità.