Sanremo. Amore, ma per il mare. Nel giorno di San Valentino, il Club Unesco, in collaborazione con il Comune, la Capitaneria di Porto, Amaie Energia e Servizi srl e l’Asd Informare hanno organizzato un incontro con la classe III C della scuola Dante Alighieri, per parlare del problema delle plastiche in mare e delle possibili prospettive future.

“Una vera e propria giornata dedicata all’amore per il mare”, racconta il Ciro Esse del Club per l’Unesco di Sanremo, “dove capire non solo quale sia l’influenza del mare su di noi ma anche quale sia la nostra influenza sul mare”, tema che viene affrontato al punto 14 dell’Agenda 2030. Abbiamo già sperimentato l’importanza di questo tema durante altri incontri, organizzati in collaborazione con Unitre, Yatch Club e Gruppo Consoli del mare, con oltre 100 studenti della scuola Pascoli ed è per questo che abbiamo riproposto il tema. Solo conoscendo l’entità del problema possiamo iniziare a risolverlo, ed è proprio questo lo scopo dell’incontro”.

A portare i saluti a nome dell’amministrazione comunale agli studenti è stato l’assessore alla cultura Eugenio Nocita, il quale ha ricordato quanto è importante creare una cultura specifica in tema ambientale, la formula migliore è puntare sui ragazzi di oggi, futuri adulti dai quali dipenderà la salute del mondo che ci circonda.

Dobbiamo imparare a conoscerlo per poterlo amare di più ed impegnarci con le nostre piccole azioni quotidiane ad evitarne l’inquinamento. “Parleremo delle isole di plastica del Pacifico”, spiega la biologa Monica Previati “ma anche delle plastiche presenti nel Mediterraneo e di quanto questo stia mettendo in pericolo un intero sistema, quello marino. Però faremo anche vedere foto e video del mare di Sanremo, delle bellezze che questo nasconde e di quanto sia importante cambiare rotta adesso per poter salvaguardare la ricchezza del nostro patrimonio naturalistico marino. Parleremo dell’impegno che ci viene richiesto quotidianamente e, grazie alla collaborazione con Amaie Energia e Servizi, vedremo anche quello che possiamo fare ogni giorno per ridurre il problema dei rifiuti e fare davvero qualcosa per noi”.

Presente anche il Tenente di Vascello Giorgio Domenico Coppola, comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Sanremo, che aggiunge: “E’ fondamentale trasmettere ai giovani studenti il concetto di approccio sostenibile ai nostri mari. Le future generazioni possono certamente contribuire a salvaguardare le bellezze naturali delle coste e del mare, al fianco della Guardia Costiera e dei tanti enti ed associazioni che lavorano quotidianamente per la protezione dell’ambiente marino e costiero”.