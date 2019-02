Al Victory Morgana Bay l’opening party del Festival di Sanremo

Sanremo. Riconfermato l’appuntamento più atteso della stagione, ideato e creato da Claudio La Commara, Giuseppe Sacco e Mauro Procopio della New Gig Promotion in collaborazione con Dominanza Digitale. Giunta alla settima edizione, l’inaugurazione della settimana Sanremese, è pronta ad aprire le porte alla più rappresentativa kermesse musicale internazionale con un parterre ricco di celebrities, musica e comicità.

Ad attendervi ci sarà una serata all’insegna del glamour e dell’eleganza in collaborazione con Victory Morgana Bay, dove a presenziare ci saranno numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo e dell’imprenditoria. Solo per citarne alcuni: Stefano De Martino, Francesco Arca, Cristina Buccino e Andreas Muller (vincitore di Amici 2017). Reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip nonché vincitore, Walter Nudo accompagnato dai suoi compagni di avventura Andrea Mainardi, Giulia Salemi, Francesco Monte, Stefano Sala e Benedetta Mazza, Martina Hamdy e Le Donatella.

Direttamente da Tale e Quale Show Roberta Bonanno, Mario Ermito , Andrea Agresti. Da Uomini & Donne Marco Cartasegna, Soleil Stasi, Mariano Catanzaro, Valentina Pivati, Pier Paolo Pretelli, l’opinionista Jack Vanore. Sarà per Francesco Chiofalo, la prima uscita ufficiale dopo aver subito una delicata operazione. Presente anche Valeria Bigella (Temptation Island), il comico Gianluca Impastato, la dj e influencer Ludovica Pagani, il dj e speaker radiofonico Fabio De Vivo, l’attrice Micol Azzurro, l’influencer Zoe Cristofori, Marco Ferrero Iconize e il chirurgo Giacomo Urtis.

Ultimo ma non per ordine di importanza, un attore, comico, produttore cinematografico, icona del cinema italiano: Massimo Boldi. Immancabile allo scoccare della mezzanotte, un dj set d’eccezione che vedrà come protagonisti Gianluca Argante, Robert Blues, Andrea T Mendoza, Marco Ninni dj di Porto Cesareo; il tutto accompagnato dalla splendida voce del vocalist internazionale Gaty “Official Voice Bob Sinclar Italian tour” e dai Musicomio vocal band di Emigratis.

Per finire è doveroso ringraziare tutti i nostri sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento: AL DIECI, CELLY SPA, DUCATI, EQUIVALENZA PROFUMI, GIOSELIN, GUIDO MAGGI SHOES, ITALIA INDEPENDENT, JEWEL CANDEL,MARVAL DRIVER & SECURITY, PAVIDAS, RP CORSE, SALENTUM PROFUMI, SIMONA A, STUDIO DENTISTICO PUZZILLI.