Al via #Sanremo2019, ecco cosa ne pensano i più giovani

Sanremo. La kermesse canora più attesa dell’anno è alle porte, c’è un grande fermento per le vie del centro a poche ore dall’inizio della 69° edizione del Festival della canzone italiana presentata da Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio.

R24 Young è scesa nel cuore della città per scoprire i cantanti favoriti ancor prima dell’inizio della competizione. Quest’anno i vecchi pilastri della canzone italiana lasciano spazio ai giovani che saliranno sul palco dell’Ariston per la prima volta. Difatti proprio Achille Lauro, Ultimo e Irama sembrano i favoriti : ‘’Sono molto curioso di vedere i giovani che si esibiranno sul palco dell’Ariston per la prima volta, sono sicuro che ci saranno delle belle sorprese’’.