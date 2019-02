Al prossimo carnevale di Nizza il primo test francese per un sistema di riconoscimento facciale

La” Commissione nazionale per l’informatica e le libertà” (CNIL) francese ha dato il via libera. Secondo quanto riporta Nice matin, un migliaio di volontari parteciperanno al test per la valutazione di un sistema di riconoscimento facciale durante il prossimo carnevale di Nizza. Questo è il primo che si svolge in Francia. Ieri il sindaco nizzardo Christian Estrosi lo ha presentato in municipio.

Questo sistema, sviluppato dalla società monegasca Confidentia, è basato sull’intelligenza artificiale. Una soluzione che analizza i volti in tempo reale, replay e differita. Funziona sulla base di una foto a bassa risoluzione e calcola fino a vent’anni di invecchiamento per i soggetti esaminati.