Al Forte dell’Annunziata Enzo Barnabà presenta il suo “Il Passo della morte”

Ventimiglia. Al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia giovedì 21 febbraio (ore 16) Enzo Barnabà presenta il suo “Il Passo della Morte“, (Edizioni Infinito in collaborazione con Philobiblon), sua ultima fatica con le illustrazioni di Viviana Trentin.

“Un panorama che mi mozza il fiato e mi carica positivamente, ogni giorno che Dio manda in terra”, spiega il noto scrittore della città di confine.

“Ecco Grimaldi -prosegue – dove la vista è idilliaca e dove le luci di Mentone si vedono scintillare a poche centinaia di metri. Ma Grimaldi, non è soltanto visione paradisiaca, è ed e stato per secoli anche luogo di transito: contrabbandieri, latitanti e, in ogni epoca, via della speranza per chi, non munito di documenti in regola, ha cercato e cerca di passare in Francia nella speranza di una vita migliore”.

I luoghi hanno una memoria, basta saperli interrogare perché ci raccontino quanto custodiscono. È così che questo libro – scritto da Enzo Barnabà ed illustrato da Viviana Trentin – narra storie ed aneddoti sorprendenti: la vicenda degli “aerei annusatori” che ha fatto tremare il governo francese, i passaggi clandestini del sedicenne Curzio Malaparte, del costruttore del Corbusier, di Peynet e di tanti altri.

Enzo Barnabà, oltre che storico, è anche un noto africanista, con la sua competenza può autorevolmente dar voce a chi oggi cerca di attraversare la nostra frontiera. “Il Passo della Morte”, a meno di due mesi dalla sua uscita, è già alla sua prima ristampa.

La serata è organizzata da Istituto di Studi Liguri, Libera, Caritas e Museo Rossi. Ingresso libero.