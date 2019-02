Al Don Bosco di Vallecrosia l’evento “Oratorio alla sbarra: racconti semiseri di vita oratoriana”

Vallecrosia. Venerdì 8 febbraio, alle 21.00 presso il Don Bosco di Vallecrosia si terrà l’evento “Oratorio alla sbarra: racconti semiseri di vita oratoriana”, un incontro aperto a genitori, educatori, insegnanti, operatori del sociale e a chiunque voglia prendere parte a un dibattito sull’educazione di oggi.

Si tratterà di un “processo”, con tanto di giudice, testimoni e giuria popolare, che metterà in discussione un modello educativo il quale, nonostante la sua datazione tardo ottocentesca, si conferma quantomai moderno, attuale e soprattutto efficace. Non è l’unico ed esclusivo, ovviamente, né intende presuntuosamente esserlo, ma si pone come importantissimo punto di riferimento per i giovani d’oggi e per le loro problematiche contemporanee.

Potrà dunque il metodo teorizzato e applicato da San Giovanni Bosco dimostrare pubblicamente tutte le sue virtù nel complesso tessuto sociale attuale? Alternati a letture e a testimonianze a cura dei ragazzi del Gruppo di Teatro del Don Bosco vi saranno gli interventi mirati del dottor Marco Magliano, educatore professionale e incaricato dei progetti dell’oratorio, che perorerà la causa dell’indirizzo pedagogico salesiano. Ai presenti il compito di trarre le dovute conclusioni.

La manifestazione è a ingresso libero.