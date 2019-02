Al “Ciccione” domani derby blindato tra Imperia e Albenga: due stagioni fa scoppiarono tafferugli

Imperia. Si potranno vendere fino alle 19 di stasera nelle ricevitorie indicate dal sodalizio bianconero i tagliandi nominativi destinati ai tifosi ospiti che dovranno sistemarsi nella gradinata Sud del “Ciccione”.

L’elenco degli acquirenti dovrà poi essere trasmesso alla questura di Imperia per essere sottoposto a un accurato filtraggio. Da quanto trapela, però, gli ultras ingauni non parteciperanno alla trasferta della loro squadra in segno protesta contro i Daspo ricevuti da alcuni loro rappresentanti, ma alla fine potrebbero decidere di recarsi comunque nel capoluogo anche senza biglietto ed è la situazione che maggiormente preoccupa le forze dell’ordine.

In occasione del derby di due stagioni fa scoppiarono tafferugli incontrollati intorno allo stadio e farne le spese fu un agente di polizia colpito da un petardo.

Venendo ai temi tecnici, l’Imperia dopo il passo falso di domenica scorsa a Vado perde Costantini appiedato per un turno dal giudice sportivo, ma mister Pietro Buttu ritrova il giovane centrale Fazio.

«I derby – dice il direttore sportivo Tore Sassu – sono partite indecifrabili, ma noi dobbiamo cercare a tutti i costi di prendere i 3 punti».

Anche perché la prossima trasferta sarà praticamente decisiva per sorti del campionato neroazzurro, in casa dell’attuale capolista Rivarolese. Il big match si gioca domenica 23 febbraio alle ore 17 a Genova.

Arbitro di Imperia-Albenga sarà Stefano Foresti di Bergamo assistenti Simone Battiato e Leonardo Rossini di Genova.