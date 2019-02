Bordighera. Domenica 3 febbraio al PalaRoia di Ventimiglia, nella quarta tappa del campionato regionale under 15 maschile, si è vista una formazione under 15 maschile dell’Abc Bordighera in crescita pur con molte pecche da correggere soprattutto nel settore difensivo.

Formazione rinnovata rispetto a quella della scorsa stagione, con l’inserimento di molti nuovi giovani atleti che, gara dopo gara, stanno acquisendo i fondamentali del gioco di squadra ed esperienza. I giovani atleti bordigotti, scesi in campo ben motivati e determinati, hanno prima incontrato la forte formazione di casa, la Pallamano Ventimiglia leader incontrastato del campionato, riuscendo a contrastarla solo nella prima parte del primo tempo uscendo sconfitta con il punteggio di 27 a 12. La seconda gara contro la Riviera Handball Imperia è stata invece ad appannaggio dei biancorossi con il punteggio di 22 a 8.

I risultati delle partite dei biancorossi giocate nell’ambito del 4° concentramento del campionato regionale ligure under 15 maschile al Palaroia di Roverino a Ventimiglia, domenica 3 febbraio:

– alle 10 ABC Bordighera H – Pallamano Ventimiglia (1 tempo 6 -16) 12 – 27

– alle 12 H. Riviera Imperia – ABC Bordighera H (1 tempo: 5-13) 8– 22

Formazione dell’ABC Bordighera

Loqmane Samir ( 13 reti), Mirto Tommaso ( 3 reti), Pecoraro Timothy ( 11 reti), Piva Andrea (6 rete), Petrolillo Samuel, Ballestra Leo (1 reti), Nardelli Jannis

Coach: Maria Grazia Germano