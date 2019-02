Bordighera. Bella cornice di pubblico e spettacolo nella prima giornata della Coppa Liguria seniores che si è svolta domenica 17 febbraio al PalaRoja di Ventimiglia e che ha visto l’esordio stagionale in una gara ufficiale della seniores dell’Abc Bordighera.

Con una nuova formula e dopo diversi anni di assenza è toccato ai due club dell’estremo ponente aprire la manifestazione dando vita ad una bella partita, equilibrata ed all’insegna della sportività che ha visto prevalere di stretta misura la Pallamano Ventimiglia sull’Abc Bordighera con il punteggio di 29 a 26.

Nel secondo match vittoria più netta della Pallamano Ventimiglia sulla Riviera Handball Imperia per 31 a 20 con i frontalieri che si candida quale formazione da battere. Nel terzo ed ultimo match della prima giornata della competizione i bordigotti superano dopo una bella prestazione la formazione imperiese della Riviera Handball con il punteggio di 36 a 32.

Prossimo appuntamento domenica 3 marzo a La Spezia con la disputa delle gare della seconda giornata della prima fase della Coppa Liguria che si concluderà con la fase finale a Bordighera il 5 maggio 2019. Il coach bordigotto Gigi Giribaldi, il veterano del club bordigotto e della pallamano italiana, “è soddisfatto per la formula della manifestazione e per il comportamento in campo tenuto dai giocatori di tutte le formazioni che ha così permesso di far vedere anche sprazzi di ottima pallamano e l’inserimento nelle varie squadre dei giovani atleti promettenti. Soddisfazione anche per come i miei ragazzi hanno affrontato le gare , mettendo in difficoltà nella prima gara la favorita Ventimiglia e superando la Riviera nella seconda”.

Risultati della prima giornata della prima fase della manifestazione:

ABC Bordighera H. – Pallamano Ventimiglia 26-29

Pallamano Ventimiglia – Riviera Handball Imperia 31-20

Riviera Handball Imperia – ABC Bordighera H. 32-36

La formazione dell’Abc Bordighera scesa in campo:

Cigna Rodolfo, Lupi Andrea, Martin Stefano, Martinoli Massimo, Sasso Andrea, Mazzola Federico, Rizzi Andrea, Roggeri Emanuele, Pecoraro Timothy, Nardelli Niclas

Coach: Gigi Giribaldi