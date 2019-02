Mentone. Sabato di disagi per chi viaggia e soprattuto per i frontalieri per un blocco della circolazione dovuto a una manifestazione dei “Gilets jaunes” che vorrebbero raggiungere la frontiera franco-italiana. Mentone è blindata, con un imponente posto di blocco nei pressi del porto, e il lungomare trasformato in una colonna di auto in direzione Italia.

Non va meglio sull’A8, con gli accessi all’autostrada di Roquebrune Monaco e Mentone chiusi per chi viaggia verso Ventimiglia. Le code iniziano già a Nizza. A rendere difficoltosa la circolazione veicolare non sono i manifestanti, ma le misure di sicurezza messe in atto dalle autorità francesi.

di 7 Galleria fotografica traffico mentone









[Foto di Mentone Andrea Spinosi]