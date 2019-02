Vallecrosia. Ieri sera si è tenuta l’assemblea pubblica mensile, sul tema della salute, a cui hanno partecipato numerosi cittadini.

La prima, delle due relazioni che componevano l’incontro, è stata condotta dal dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Ventimiglia, il vice questore, Saverio Arricò, e verteva sulla “Sicurezza partecipata”.

In particolare il dirigente e il suo vice il sostituto commissario Massimiliano Croese hanno fornito un completo contributo, anche con l’ausilio di video, sulla “Prevenzione truffe ai danni delle fasce più deboli”. Sono stati illustrati tanti utili consigli per prevenire truffe, soprattutto quelle domestiche ma non solo, a carico dei cittadini anziani ma che sempre più spesso colpiscono pure le fasce più giovani della popolazione.

La seconda relazione era invece inerente alla “Salute partecipata”, in particolare sul Progetto Lions Club “Barattolo d’emergenza: metti al sicuro la tua salute”, la relatrice è stata la dott.ssa Domenica Espugnato, medico di base e presidente del Lions Club Bordighera Otto Luoghi.

In questo progetto il Lions Club si è impegnato, nell’ambito di un’iniziativa nazionale e con la collaborazione dei servizi sociali comunali, a regalare il “barattolo d’emergenza” a tutti gli anziani che abitano da soli nella cittadina. Il Barattolo dell’Emergenza Lions contiene una piccola scheda informativa redatta dal medico curante di base, con le comunicazioni più importanti per i primi soccorritori ed il personale medico dell’emergenza che dovrà poi assistere il soggetto , scheda immediatamente reperibile perché posizionata nel frigorifero di casa (ambiente quasi sempre disponibile e protetto da fuoco, esplosioni etc.).

La scheda contiene note sulle principali patologie pregresse e croniche, i farmaci assunti e quelli abituali, i dosaggi degli stessi, le allergie, le persone di riferimento da chiamare ecc. Sulla parte interna della porta di casa e sullo sportello del frigo vengono posti adesivi speciali (con logo Lions) che contrassegnano le famiglie aderenti al progetto. In maniera rapida, i soccorritori potranno cosi accedere a dati essenziali, specie in caso di persone ritrovate sole e non in grado di riferire su se stesse. In questo progetto sono state coinvolte le ASL, le associazioni dei medici di base, il personale del numero di emergenza 112, i pronti soccorsi e le pubbliche assistenze oltre che i servizi sociali distrettuali e comunali. Come si può notare è un’idea molto semplice, non tecnologica, compresa facilmente da tutti, adatta agli anziani, ma che, se ben gestita, potrebbe dare risultati interessanti per le fasce di persone più deboli che, in caso di bisogno, troverebbero in questo semplice barattolo, un valido aiuto.

Piena soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Vallecrosia Armando Biasi e dall’assessore delegata ai Servizi Sociali Marilena Piardi, presenti all’assemblea cittadina, che hanno ringraziano la Polizia di Stato e il Lions Club per i loro contributi alla sicurezza e al benessere degli appartenenti alla terza età dimoranti nella cittadina perché la sicurezza e la salute della cittadinanza sono i cardini di una corretta politica sociale.

L’incontro pubblico, aperto a tutti, era il settimo, da quando lo scorso giugno si è insediata la nuova amministrazione comunale, di una serie volta al confronto ed informazione alla cittadinanza nel pieno rispetto della trasparenza e del concetto di cittadinanza attiva.