Sanremo. Fa tappa in piazza Borea, a pochi passi dal teatro Ariston, il campione europeo di Bike Trial Diego Crescenzi.

Il talento aretino si è laureato a soli 15 anni campione europeo della specialità ed è già stato otto volte campione italiano.

On The Road è la campagna per la quale la Polizia di Stato lo ha coinvolto come testimonial d’eccezione per sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale.

A dare il benvenuto al giovane campione è stato il consigliere comunale Mario Robaldo.