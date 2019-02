A Ospedaletti torna “Il carciofo nel piatto”, cooking show a cura di CNA Imperia e Associazione Ristoranti della Tavolozza

Ospedaletti. Fervono i preparativi per il cooking show, che sabato prossimo costituirà l’anteprima della dodicesima edizione di “È tempo di carciofi” promossa dal Comune di Ospedaletti con l’obiettivo di promuovere il carciofo locale. Saranno quattordici i ristoratori che, con un format ormai consolidato, proporranno dal 24 febbraio al 17 marzo menu tradizionali o sperimentazioni con protagonista questo spinoso ortaggio dal cuore tenero.

Ma la vera novità di questa edizione sta nella collaborazione con CNA Imperia e l’Associazione Ristoranti della Tavolozza, con due eventi di grande interesse. Il primo si terrà il prossimo 16 febbraio alle 16 nella sala della Piccola trasformata per l’occasione in un laboratorio di cucina. Quattro chef della città di Ospedaletti proporranno quattro piatti componendo un menù interamente a base di carciofi, con inedite sperimentazioni e originali contaminazioni. Lo show cooking con degustazione sarà presentato dal giornalista Claudio Porchia, presidente dell’Associazione

Ristoranti della Tavolozza e nel corso della giornata saranno presentati prodotti di eccellenza selezionati da CNA, tra cui il prezioso supporto del Frantoio Secondo di Montalto con l’olio extravergine di cultivar taggiasca ed il paté di carciofo in abbinamento perfetto con il pane di Triora, offerto dallo storico Panificio Asplanato.

“Prodotti locali, sapori della tradizione, cucina ed eventi diventano un progetto cui siamo onorati di prendere parte, dedicato alla qualità ed alle eccellenze alimentari del territorio del ponente ligure”, comunica Luciano Vazzano, Segretario territoriale di CNA Imperia.

Queste le ricette protagoniste della giornata

1. Come a casa: “Uovo di carciofo su fonduta di Castelmagno”

2. Byblos: Gamberi Viola del Golfo ripieni di carciofi nostrani e provola in camicia di chips servizi con carciofi croccanti e marmellata di cipolle di Tropea

3. Acquolina: Tagliolini di borragine con pesto di carciofi, battuto di gamberi rossi di Sanremo e capuliato

4. Mirage: Crostata dolce di carciofi

Non mancheranno anche gli abbinamenti con vini liguri proposti in collaborazione con Giacomo Lantrua e valorizzati dal prezioso supporto di un sommelier dell’AIS: il pubblico potrà scoprire la bontà del carciofo sapientemente preparato dalle mani di chef attenti alla cucina del territorio e del quale utilizzano i migliori prodotti.

Il secondo evento promosso da CNA e Ristoranti della Tavolozza si terrà in chiusura di manifestazione il sabato 16 marzo sempre alle ore 16 con “Il carciofo nella città delle rose” disegni, racconti e ricette degli alunni delle scuole di Ospedaletti e un laboratorio di fumetti con il cartoonist Tiziano Riverso e presentazione del libro “Ditelo con un carciofo” a cura di CNA Imperia. Al termine della giornata “Il gelato artigianale fresco tra provocazione, gastronomia e salute” a cura del Maestro gelatiere Alessandro Racca CNA Alimentare.

“Il programma propone originali accostamenti e creatività nei cooking show alternati a degustazioni guidate e momenti di approfondimento culturale”, dichiara Michele Breccione, presidente territoriale CNA Imperia, “un incontro e confronto tra le nostre eccellenze e competenze professionali per esprimere un territorio ricco di sapori, trasmettere i saperi legati all’artigianalità delle creazioni, valorizzare le tradizioni locali, ma anche stimolare l’innovazione e la contaminazione”, conclude.