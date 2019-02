A Imperia ultima tappa del tour dell’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola

Imperia. Si concluderà giovedì 21 febbraio alle 16 nella Sala dei Comuni della Provincia di Imperia il tour dell’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, per illustrare i contenuti della nuova legge sulla “Rigenerazione urbana e il recupero dei terreni agricoli”.

Dopo Genova, La Spezia e Savona con la tappa di Imperia si conclude il tour informativo per fornire ai Comuni gli strumenti tecnici per individuare gli ambiti operativi e le opportunità della nuova legge approvata a novembre dello scorso anno, per recuperare il grande patrimonio edilizio presente in Liguria e contrastare l’abbandono dei terreni agricoli.

All’incontro di Imperia prenderà parte anche il vicedirettore del dipartimento urbanistica Pierpaolo Tomiolo che illustrerà tecnicamente non solo ai Comuni, ma alle Associazioni di categoria le modalità di applicazione della legge e i vantaggi da questa offerti.

“Con questi incontri siamo certi di aver illustrare in maniera completa ai Comuni tutti i vantaggi offerti dalla Legge e le modalità di applicazione per facilitare anche il lavoro agli Enti locali e ai professionisti – spiega l’assessore regionale Marco Scajola – L’obiettivo è quello di creare le condizioni di recupero del patrimonio edilizio e dei terreni agricoli abbandonati”.