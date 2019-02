A Imperia lungo weekend con il maestro buddista Lama Kehnpo Tenzin

Imperia si prepara ad accogliere Kehnpo Tenzin Yeshe, maestro buddista proveniente dalla Shedra, Università di Namdröl Ling nel sud dell’India. Il Lama sarà alla palestra New Movanimart di via Gavi, 18 a Porto

Maurizio nelle giornate di sabato 9 febbraio dalle 10,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17 e domenica 10 febbraio dalle 10,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17.

Tema degli incontri ”I dodici anelli dell’originazione dipendente”. Tutti i fenomeni sono ritenuti il frutto di

cause e condizioni particolari. La descrizione degli esseri e del mondo attraverso i 12 anelli interdipendenti è l’insegnamento di Kehnpo – permette di dissipare le credenze legate agli estremi nell’eternalismo e del nichilismo. Kehnpo Tenzin Yeshe spiegherà ciascuno dei 12 anelli, la loro interrelazione, il modo di utilizzare gli insegnamenti

per dissipare l’ignoranza e progredire sul cammino della liberazione dal Samsara.

Il maestro Kehnpo ha completato un ciclo di studi di 11 anni presso lo “Shedra” e al termine della sua formazione di studi tibetani, ha cominciato ad insegnare filosofia buddhista. Dopo un viaggio in Tibet e diversi altri soggiorni in India ed in Nepal, insegna all’istituto di studi tibetani Kalimpong (India).