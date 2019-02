A Camporosso la benedizione della nuova bandiera sociale di Aceb

Camporosso. Domenica 17 febbraio alle 9, durante la santa messa celebrata dal parroco don Antonio, nella chiesetta San Francesco Maria, in via Braie, si terrà la benedizione della nuova bandiera sociale di ACEB – Associazione Culturale Eventi Benefici, con sede in Via Braie 237 a Camporosso.

L’importanza della bandiera sociale è un senso di attaccamento, di orgoglio e simbolo di appartenenza della propria associazione.