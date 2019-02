Sanremo2019, tutti i duetti della quarta serata e gli ospiti del gran finale

Sanremo. Sarà Luciano Ligabue la star della quarta e penultima serata del 69° Festival della canzone italiana, mentre per il gran finale approderanno sul palco dell’Ariston Eros Ramazzotti ed Elisa

Per la vigilia della kermesse 2019, si esibiranno tutti i 24 campioni in gara che interpreteranno i loro brani con amici e ospiti. La serata sarà dunque interamente dedicata ai duetti, il migliore dei quali riceverà in premio la “Lanterna di genova” dalle mani del governatore di Regione Liguria Giovanni Totti.

Ma ecco i duetti in programma:

1) Ultimo con Fabrizio Moro;

2) Simone Cristicchi con Ermal Meta;

3) The Zen Circus con Brunori Sas;

4) Daniele Silvestri con Manuel Agnelli;

5) Paola Turci con Beppe Fiorello;

6) Nek con Neri Marcorè;

7) Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci e Massimo Ottoni;

8) Boomdabash con Rocco Hunt e i Musici Cantori di Milano

9) Mahmood con Gué Pequeno;

10) Loredana Bertè con Irene Grandi;

11) Anna Tatangelo con Syria;

12) Francesco Renga con Bungaro e Eleonora Abbagnato;

13) Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci;

14) Motta con Nada;

15) Arisa con Tony Hadley e le coreografie dei Kataklò;

16) Irama con Noemi;

17) Patty Pravo e Briga con Giovanni Caccamo;

18) Ex-Otago con Jack Savoretti;

19) Achille Lauro con Morgan;

20) Federica Carta e Shade con Cristina D’Avena;

21) Nino D’Angelo e Livio Cori con Sottotono;

22) Ghemon con Diodato e Calibro 35;

23) Einar con Biondo;

24) Il Volo con il violinista Alessandro Quarta.