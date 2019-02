Genova. “C’è da fare“. Si intitola così il brano scritto da Paolo Kessisoglu, celebre metà del duo comico Luca e Paolo, dedicato alla Liguria, a Genova e al ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto, trascinando con sé 43 persone e spezzando in due “La Superba”.

Insieme al comico e attore, autore della canzone oltre che interprete, venticinque tra i più celebri cantanti italiani: Max Gazzé, Gianni Morandi, Nek, Arisa, Gino Paoli, Nina Zilli, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi, Mario Biondi, Ron, Raphael Gualazzi, J-Ax, Luca Carboni, Annalisa, Giorgia, Boosta, Izi, Joan Thiele, Lo stato sociale, Massimo Ranieri, Mauro Pagani, Nitro e Simona Molinari.

Il brano sarà in vendita su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica a partire dalla giornata di domani. I proventi saranno devoluti all’associazione Occupy Albaro, in accordo con Regione Liguria e il Comune del capoluogo ligure, con lo scopo di riqualificare la Valpolcevera, sia da un punto di vista territoriale sia da quello della vivibilità.

Si tratta di un’iniziativa che segue le orme della celebre “We are the word”, scritta da Michael Jackson e incisa nel 1985 dai più grandi artisti della musica internazionale per aiutare la popolazione etiope colpita da una devastante carestia, e “Domani”, brano realizzato nel 2009, anno del terremoto che colpi L’Aquila, che vide l’unione di numerosi cantati italiani allo scopo di raccogliere fondi per aiutare la popolazione in difficoltà.