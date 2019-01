Vuelta a San Juan, il bordigotto Oliviero Troia fa progressi in Argentina

Bordighera. Il bordigotto Oliviero Troia, che corre per l’UAE Team Emirates Supporters, fa progressi in Argentina.

Ieri ha affrontato la terza tappa della Vuelta de San Juan: la cronometro individuale per specialisti da Pocito a Pocito (12 km), riuscendo alla fine a piazzarsi 74°, mentre oggi durante la quarta tappa, ha corso da San José de Jachal a Valle Fertil (185 km) arrivando 110°.

Dopo essersi piazzato 152esimo alla prima tappa da San Juan a Pocito, 159 km quasi totalmente pianeggianti per una frazione riservata ai velocisti, e aver pedalato per un percorso di 160 km da Chimbas a Punta Negra tagliando il traguardo 113esimo, domani il giovane ciclista si potrà riposare e recuperare le forze per essere pronto ad affrontare la tappa regina di questa edizione: la quinta tappa dal Dipartimento San Martin all’Alto El Colorado (169 km).

Dopo 61 km inizierà il primo GPM di giornata, il breve strappo dell’Alto de Villicum. Dopo un tratto in falsopianolo aspetta in successione Baños de Talacasto e Alto de la Crucecita, due salite di seconda categoria lunghe rispettivamente 7 e 10 km. Infine affronterà la salita finale per arrivare ai 2565 metri dell’Alto de Colorado, che anche quest’anno dovrebbe risultare decisiva per la classifica generale. Un’ascesa lunga 19 km, con una pendenza media del 4,4%, che si fa però più dura nel tratto finale.

La sesta tappa sarà sabato 2 febbraio dal Circuito Internacional San Juan al Circuito International San Juan (153 km). Il percorso sarà praticamente tutto pianeggiante, tranne per una lieve salita nel finale. Infine la corsa si concluderà domenica 3 febbraio con la settima tappa, che prevede 141 km da San Juan a San Juan. Classica passerella finale con un circuito attorno alla città di San Juan da ripetere nove volte. Sarà l’ultima battaglia per il giovane bordigotto che cercherà di conquistare il successo.