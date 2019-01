Vittorio La Fauci vince il premio “Agenzia Grandi Vini Man of the Match” per Sanremese – Lavagnese

Sanremo. Grazie alla rete decisiva nella sfida odierna contro la Lavagnese, Vittorio La Fauci ha vinto il premio “Agenzia Grandi Vini Man of the Match”.

L’attaccante biancoazzurro è stato votato migliore in campo dai giornalisti presenti in tribuna stampa. “Sono molto felice per me e per la squadra – ha dichiarato La Fauci al termine della gara contro la Lavagnese – era importante vincere per tenere il passo delle altre, ora siamo in forma, lavoriamo bene con il mister e siamo pronti per il girone di ritorno”.