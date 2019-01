Ventimiglia, violenza sessuale su bambina. Padre orco condannato a 10 anni

Imperia. Il tribunale collegiale ha condannato in primo grado a dieci anni di reclusione un uomo, F.F., originario di Ventimiglia per violenza sessuale nei confronti della figlia adottiva che, all’epoca dei fatti era poco più che una bambina.

Per l’uomo, il pubblico ministero Antonella Politi aveva chiesto una condanna a 6 anni e 6 mesi. Ma il collegio giudicante ha inasprito la pena, vista anche la giovanissima età della vittima.

La triste vicenda era venuta alla luce nel 2014 in seguito ad un litigio della giovanissima vittima con il padre adottivo. Quest’ultimo l’aveva picchiata perché contrario all’amicizia tra la ragazzina, all’epoca 14enne, con un coetaneo. La giovane si era rivolta a una zia, alla quale ha poi confessato, con grande imbarazzo e difficoltà, quelle violenze che andavano avanti da anni: le carezze nelle parti intime e la richiesta, rifiutata dalla giovane, di entrare in bagno con lui per toccarlo.

Inizialmente l’adolescente aveva nascosto tutto alla famiglia, per paura che il padre venisse allontanato di casa e lasciasse sole madre e le sorelline più piccole, queste ultime figlie naturali dell’uomo. La famiglia si era poi trasferita da Ventimiglia a una città del Lazio, dove sono continuate le violenze.