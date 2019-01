Ventimiglia, trovata in stazione l’auto di un imprenditore scomparso nel nulla

Ventimiglia. Ricerche in corso per un imprenditore, Giorgio Pastore, settantenne originario della provincia di Novara, la cui auto, una Mercedes cabriolet ultimo modello, sarebbe stata ritrovata parcheggiata in piazza della stazione ferroviaria della città di confine. Dell’uomo si è persa ogni traccia ed è stato dato per disperso.

L’allarme è stato lanciato da Borgomanero, comune della provincia di Novara, dal quale l’uomo si sarebbe allontanato, forse con l’intento di togliersi la vita. Le ricerche, iniziate questa sera, continueranno domani mattina quando a Ventimiglia arriverà l’unità cinofila dei vigili del fuoco. Allertate anche le squadre di protezione civile della zona.

Nel frattempo le forze dell’ordine stanno visionando le telecamere di videosorveglianza per ricostruire i movimenti dell’uomo.