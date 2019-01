Ventimiglia, scuola di Latte: i genitori ringraziano gli insegnanti per il lavoro svolto

Ventimiglia. “I rappresentanti dei genitori della scuola di Latte intendono ringraziare pubblicamente l’operato delle insegnanti per l’ottimo lavoro svolto.

Studenti motivati, docenti impegnati, genitori soddisfatti: ecco la triplice sfida lanciata e vinta nel plesso dalla scuola di Latte. In questa piccola realtà – spiegano i genitori – , i bambini non sono solo numeri. Essi, attraverso progetti innovativi, vengono accompagnati in un suggestivo percorso culturale ed emotivo.

Qui, gli alunni imparano a socializzare, a scoprire le proprie attitudini, a relazionarsi con gli altri. Qui, all’ampia offerta formativa, volta a soddisfare ogni aspetto del programma ministeriale, fanno da corollario discipline alternative quali:

la robotica educativa e sviluppo del pensiero computazionale, progetti di cittadinanza digitale e sicurezza in internet, corsi di lingua straniera con insegnante madrelingua, progetto di orto scolastico, insegnamento di educazione fisica con docente laureato.

Qui, i genitori possono partecipare e proporre attività extra scolastiche. Ad esempio spiega un gruppo di genitori, “Vorremmo organizzare, per i prossimi anni, un servizio di trasporto extra scolastico che prenda i bambini dalla scuola con il pulmino e li accompagni a fare attività fisica a Mentone (ad es tennis, atletica) in modo che i nostri figli oltre a fare sport, imparino al contempo anche il francese.

Concludendo, chiosano coralmente i rappresentanti dei genitori, é bello far parte di questa piccola e ambiziosa scuola che, a nostro avviso e dei nostri figli, rappresenta un fiore all’occhiello della realtà educativa della provincia”.