Ventimiglia. Sono stati consegnati a margine delle celebrazioni di San Sebastiano al Forte dell’Annunziata, gli encomi pubblici agli agenti più meritevoli della Polizia Locale. Hanno ricevuto un riconoscimento: Fabio Pochì, agente scelto, che il 27 aprile del 2018, libero dal servizio, in via Hanbury è intervenuto per sedare una rissa tra stranieri, con uno dei contendenti ferito. Lo stesso riuscì a immobilizzare l’uomo, sequestrando un’arma da taglio.

Gabriele Degli Innocenti e Igor Cassini, che, il 19 settembre scorso, assieme alla polizia, hanno sgominato un’attività di spaccio di eroina e hascisc, che avveniva all’interno di un immobile di San Secondo, fermando due persone.

Premiato anche il sovrintendente capo Roberto Beccaria e l’agente Walter Sorriento, che il 15 ottobre scoso sono intervenuti in via Cavour, dove a seguito di un furto di telefono cellulare a carico di una ventimigliese riuscivano a raggiungere e fermare l’autore, denunciandolo. E ancora: il sovrintendente Paolo Conti e l’agente Riccardo D’Amico, che il 6 ottobre scorso, nel centro cittadino, sono intervenuti per fermare uno straniero in preda ad atti di autolesionismo.

Apprezzamento per gli agenti Marco Rosciano, Leandro Di Franco, Giorgio Odoero e Davide Surano, che a fine settembre 2018, su base volontaria, si sono offerti per garantire la viabilità e la sicurezza della circolazione resa critica a, Genova, nel periodo immediatamente successivo al tragico avvenimento del crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto.

Al termine della santa messa, officiata da don Marco Castagna, il comandante Giorgio Marenco ha reso noti i dati degli oltre 4.000 interventi del personale della Polizia Locale sul territorio comunale. 16.000 gli accessi al Comando per informazioni e perfezionamenti delle pratiche istituzionali amministrative e penali.

Nel 2018, inoltre, i verbali di contestazioni sono aumentati del 12 per cento rispetto all’anno precedente, con l’ufficio contravvenzioni chiamato a gestire oltre 39.000 verbali. Grazie allo street control, nuova strumentazione in dotazione al corpo, sono stati compiuti 6.000 accertamenti. Altri 1.500 grazie al tele taser. “Queste strumentazioni“, ha dichiarato Marenco, “Hanno permesso di sopperire alla carenza di organico con una attività costante e giornaliera su tutto il territorio comunale”.

La Polizia Locale è inoltre intervenuta su 150 incidenti, alcuni mortali. La lotta al degrado urbano ha poi visto sul campo pattuglie appositamente istituite che hanno operato con oltre 400 servizi nei punti particolarmente attenzionati per l’abbandono di rifiuti solidi urbani e oltre 150 servizi di contrasto a comportamenti poco rispettosi del decoro urbano e dei regolamenti da parte dei proprietari di animali da affezione.

Le attività economiche sono state oggetto di controllo e monitoraggio quotidiano da parte del nucleo interessato con oltre 160 controlli nei confronti dei commercianti ambulanti e manifestazioni commerciali, 130 controlli nei confronti dei produttori del Mercato annonario, oltre 50 controlli a strutture ricettive nell’ambito dell’applicazione della tassa di soggiorno, attività che ha determinato 37 sequestri penali, 13 sequestri amministrativi e 2 persone deferite all’autorità giudiziaria.

Ulteriore impegno del Corpo è rivolto al controllo del territorio e alla tutela ambientale con l’introduzione, in quest’ultimo caso, di nuovi impianti di videosorveglianza che permettono l’individuazione di discariche abusive e dei relativi attori. Sono stati effettuate, inoltre, 145 sopralluoghi relativi a verifiche di presunti abusi edilizi, discariche abusive ed occupazioni abusive di terreni demaniali, dai quali sono scaturite 74 provvedimenti consistenti in informative all’Autorità Giudiziaria e 21 provvedimenti amministrativi.