Ventimiglia. Si aggiunge un altro contest molto prezioso per l’azienda di Ventimiglia nel panorama della qualità alimentare. Assieme alla targa della Regione Liguria per il 50 anni di attività, già consegnata a dicembre, viene annoverato un altro valore sempre per la qualità del lavoro, direttamente da “Eccellenze Italiane”.

Venerdì scorso è stato consegnato questo premio direttamente al suo titolare Ramon Bruno. Eccellenze Italiane si occupa della salvaguardia dei prodotti e la sua tutela, controllando contraffazioni e imitazioni e svolge un ruolo di diffusione e comunicazione sulle eccellenze dei prodotti italiani.

“Una grande soddisfazione che ci motiva ulteriormente a fare sempre meglio. Un ringraziamento va a tutto lo staff, a mia sorella Emanuela e ai miei genitori che ogni giorno mettono sul campo grande passione ed energie” – fa sapere Pasta Fresca Morena.