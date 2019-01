Ventimiglia, open day al liceo Aprosio

Ventimiglia. Sabato 19 gennaio dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17 il liceo “Aprosio” sarà aperto a tutti coloro che desiderano conoscere l’offerta formativa e visitare la struttura.

In particolare alle 9,30 e alle 14,30 il dirigente scolastico e i docenti presenteranno ai genitori la proposta didattica e formativa dell’istituto, mentre i ragazzi saranno accompagnati a scoprire il liceo da alunni che risponderanno alle loro curiosità.

Con l’inizio del nuovo anno parte anche l’iter delle iscrizioni alle scuole superiori per i molti ragazzi e ragazze che a giugno termineranno quelle che una volta si chiamavano “scuole medie”. Il liceo “Aprosio” di Ventimiglia si prepara ad accogliere le future matricole con una serie di attività volte a presentare l’offerta formativa della scuola che verte su tre indirizzi: liceo scientifico, liceo classico, liceo linguistico.

E così, dopo il salone per l’orientamento del mese di dicembre e la visita di alcune scolaresche del distretto, le famiglie potranno incontrare i docenti, conoscere il piano dell’offerta formativa e vedere di persona gli ambienti dell’istituto. Come tradizione la stessa cosa verrà proposta ai futuri liceali grazie alla collaborazione del nutrito gruppo di Peer Educator che hanno, fra gli altri, il compito di accogliere ed introdurre i nuovi alunni alla vita del liceo.

L’open day si svolgerà il 19 gennaio, mattina e pomeriggio e sarà l’occasione anche per chiarimenti, delucidazioni, scambi di idee fra docenti e genitori in modo da far sì che la scelta dell’iscrizione sia ponderata e condivisa (non c’è fretta, c’è tempo tutto il mese di gennaio e non ha nessuna penalizzazione chi si iscrive a fine mese). A supporto di questa importante scelta, dopo il ricco pomeriggio “A PROpoSItO di scienza”, in cui i dipartimenti di matematica, fisica e scienze hanno presentato, coadiuvati dagli alunni, le tante attività proposte all’interno della scuola, venerdì 11 gennaio si svolgerà presso l’auditorium del liceo la “Notte del Liceo Classico”: a partire dalle 17,30 fino alle 23 gli alunni del liceo presenteranno una serie di momenti che faranno apprezzare il mondo classico nella sua dimensione culturale, artistica, ludica, gastronomica…. a dimostrare come il liceo classico sia tutt’oggi una scelta di qualità e modernità.

Tutti gli studenti e studentesse sono invitati a partecipare con i loro genitori per vedere quanto possa essere affascinante, arricchente e divertente il percorso del liceo classico. Scienze, mondo classico ma anche lingue moderne. Da ormai diversi anni il liceo “Aprosio” offre un indirizzo di liceo linguistico: le lingue studiate sono l’inglese (potenziato), il francese (con la possibilità del doppio diploma italiano e francese – ESABAC) e la terza lingua da scegliere in fase di iscrizione fra russo e spagnolo.

Per far conoscere in modo efficace come lo studio delle lingue sia anch’esso snodo importante per le scelte future, il dipartimento di lingue propone a tutti, per il 25 gennaio a partire dalle 16,30, il Festival delle Lingue, un’occasione per toccare con mano i risultati concreti che si ottengono attraverso lo studio delle lingue. Lo staff del liceo “Aprosio” si rende disponibile ad incontrare le famiglie in qualsiasi momento, nell’ottica di offrire tutte le informazioni possibili affinché la scelta dell’iscrizione sia il più possibile ponderata e consapevole.

Il sito del liceo www.liceoaprosio.it completa l’informazione con le indicazioni utili ma anche con la visibilità delle varie attività che la scuola propone ai suoi alunni. “Buon 2019 e arrivederci quindi alle varie iniziative proposte dal Liceo “Aprosio” e all’open day del 19 gennaio” – fa sapere l’istituto.