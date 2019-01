Ventimiglia, non paga 24 multe e le rimuovono l’auto. Donna fa causa al Comune e chiede 26mila euro di risarcimento

Ventimiglia. Non paga ventiquattro multe, la polizia locale le rimuove l’auto e lei fa causa al Comune chiedendo 26mila euro di risarcimento. E’ stata fissata per mercoledì 9 gennaio l’udienza di comparizione presso il tribunale di Imperia per il processo che vede da una parte l’intestataria dell’auto Caterina G., residente in Francia, e dall’altra il Comune di Ventimiglia, che si è costituito in giudizio affidando la propria difesa all’avvocato Maria Cristina Roà del foro di Imperia.

Nel 2018, gli agenti della polizia locale avevano dapprima messo le ganasce alla Fiat Cinquecento della signora visto che la sua auto, immatricolata in Francia, a Ventimiglia veniva posteggiata all’interno delle strisce blu senza mai pagare il ticket, tanto che aveva accumulato 24 multe. Dopo alcuni giorni, dato che l’auto non era ancora stata rimossa, i vigili hanno applicato quanto previsto dal codice della strada per i veicoli immatricolati all’estero che, in casi come quello della Cinquecento, possono essere sottoposti a fermo amministrativo fino a sessanta giorni.

A quel punto, il figlio della proprietaria dell’auto (colui che la utilizza) si è presentato in comando contestando il fatto che l’auto della madre fosse stata rimossa, a suo dire senza giusto motivo. L’uomo non aveva alcuna intenzione di pagare i circa 500 euro di sanzioni accumulate per il mancato pagamento del ticket del parcheggio.

Dopo alcuni giorni, sono stati gli stessi agenti della polizia locale a prendere carta e penna e inviare una raccomandata all’indirizzo di Caterina G., spiegando nei dettagli la procedura applicata e avvisandola che, per riavere l’auto dopo i sessanta giorni di fermo, non avrebbe dovuto necessariamente pagare le multe, ma solo gli oneri di custodia e rimozione, così come previsto dalla legge. Se non verrà ritirata entro un dato termine (non ancora scaduto), verranno avviate le procedure per la demolizione dell’auto.

Per tutta risposta, la signora ha fatto causa al Comune chiedendo 26mila euro come risarcimento danni.