Ventimiglia, migrante nordafricano ruba alcolici alla Coop e scappa. Catturato dalla polizia

Ventimiglia. Alle 19 di ieri la polizia di Stato è intervenuta a Roverino per bloccare un migrante che, dopo aver rubato alcune bottiglie di alcolici in vendita al supermercato COOP, stava scappando per strada, inseguito a distanza dalla guardia giurata in servizio presso il centro commerciale.

Immediata la chiamata alla Sala Operativa del Commissariato che ha subito inviato una pattuglia del reparto prevenzione crimine nei pressi del centro che, individuato l’uomo che scappava, si è messa al suo inseguimento.

Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a fermare lo straniero, un marocchino di 22 anni, che da subito ha avuto una reazione piuttosto violenta al controllo, colpendo i poliziotti e fracassando anche lo specchio laterale della vettura.

La perquisizione ha svelato la scarsa entità del furto: alcune bottiglie di liquore, recuperate ancora integre, per un valore totale di poche decine di euro. Molto più ingenti i danni procurati all’auto della polizia.

Accompagnato negli Uffici del Commissariato è risultato irregolare in Italia, senza fissa dimora, con precedenti di Polizia.

E’ stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per furto aggravato, resistenza e danneggiamento.

A suo carico la Polizia ha attivato anche la procedura di espulsione.

Gli Agenti successivamente hanno rintracciato anche un altro migrante, di nazionalità sudanese, che si accompagnava all’indagato ma che non è risultato implicato nel furto ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria soltanto perche inottemperante alla normativa sugli stranieri.