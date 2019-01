Ventimiglia, le iniziative dell’Associazione Europea “Amici della Francia”

Ventimiglia. Il gruppo di studio sulla Storia e Letteratura francese operante nell’ambito dell’Associazione Europea “Amici della Francia” si ritroverà presso la biblioteca Aprosiana, mercoledì 16 gennaio alle 17,15, per esaminare assieme a Mr. Jacques Buisson la figura e l’opera del narratore Didier Daenincks ( nato nel 1949), premio Goncourt (novelle) 2012.

Dirigenti, soci e simpatizzanti dell’associazione sono invitati al ristorante Val di Sogno di Bordighera Alta per una giornata di festa del “Gateau de Roi” (Torta del Re) in lieta armonia, giovedì 17 gennaio alle 12,30. Per l’occasione il presidente Eduardo Raneri traccerà il bilancio dell’attività svolta nel 2018.

Nel quadro delle manifestazioni per l’Inverno musicale a Bordighera, rendez-vous al Palazzo del Parco, domenica 17 febbraio alle 16,30 per assistere all’Opera Tosca di Giacomo Puccini in forma semiscenica con costumi, voce narrante e cantanti dell’Ensemble Opera Quintet. Per contatti e adesioni tel. (0184)298537/352078/294260 (e.r.)