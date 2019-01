Ventimiglia, incontro della Croce Verde Intemelia su trasporti secondari e interni non urgenti

Ventimiglia. La Croce Verde Intemelia, ha organizzato, sabato 12 gennaio, un incontro con l’assessore Regionale alla Salute Sonia Viale per avere precise e chiare informazioni sulla tematica dell’affidamento, anche a privati, con appalto, dei trasporti secondari ed interni “non urgenti” in applicazione della normativa comunitaria.

Erano presenti all’incontro i presidenti e i rappresentanti di tre pubbliche assistenze dell’estremo ponente ligure: Croce Verde Intemelia, Ponente Emergenze di Bordighera e Croce Azzurra di Vallecrosia. L’assessore Viale ha spiegato, chiaramente ed ampiamente, la normativa vigente e ha assicurato il suo interessamento affinché le P.A. siano tutelate e una realtà così importante del mondo del volontariato ben radicata nel territorio con funzioni di sussidiarietà al Sistema Sanitario Nazionale possa continuare a svolgere serenamente le sue importanti funzioni sociali.

Altro argomento discusso è stato il servizio di pronto intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco. L’assessore Viale ha assicurato che in Liguria, unica regione in Italia, resterà attivo il servizio del VV FF per interventi ad alto rischio SAR (per esempio in zone impervie in montagna o interventi in mare o autostrade) che richiedono particolari specializzazioni per i piloti,

i trasporti sanitari ordinari vista l’indisponibilità del Dipartimento dei Vigili del Fuoco a livello nazionale, verranno affidati mediante gara. Con la nuova procedura di gara si riuscirà finalmente ad avere il servizio di elisoccorso h24 ed una base operativa per i servizi all’aeroporto di Albenga.

Questo comporterà, ovviamente, per la zona del Ponente tempi di intervento molto rapidi e garantiti giorno e notte. Le Pubbliche Assistenze intervenute desiderano qui ringraziale l’Assessore Viale per aver partecipato all’incontro fornendo ampie e chiare spiegazioni e per il fattivo interessamento alle problematiche del territorio del Ponente.