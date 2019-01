Ventimiglia, in tre rapinano un ragazzino dello smartphone minacciandolo con un coltello

Ventimiglia. Un ragazzo di 14 anni è stato rapinato da tre nordafricani mentre con un coetaneo si trovava ai giardini pubblici Tommaso Reggio. E’ successo intorno alle 17,30 di venerdì. Stando a quanto ricostruito fino a ora, i due amici stavano parlando: uno dei due teneva il cellulare in mano. A un certo punto tre stranieri si sono avvicinati e hanno intimato a uno dei due ragazzini di dar loro il suo telefono. Quando il 14enne ha risposto di no, i magrebini hanno estratto un coltello, minacciandolo. A quel punto il giovane, spaventato, ha consegnato il telefono. I tre stranieri si sono poi allontanati, uscendo dai giardini pubblici per avviarsi verso il greto del fiume Roja.

La madre della giovane vittima ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini.