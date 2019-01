Ventimiglia, il nido d’infanzia “Il Girasole” confermato centro di eccellenza territoriale

Ventimiglia. Il nido comunale “Il Girasole” a Roverino è colore, musica, bimbi che giocano e si rincorrono, giovani e sorridenti educatrici, leccornie fatte a mano dall’affezionata cuoca Sandra, e innumerevoli attività ludiche-educative. Ed è così che anche quest’anno questo polo ottiene il titolo di alta qualità, premio riconosciuto dalla Regione Liguria.

L’assessore ai Servizi Scolastici Vera Nesci, felice di vedere riconfermato questo risultato dall’inizio del mandato, ha ringraziato il personale educativo e ha condiviso la soddisfazione con la funzionaria Maria Grazia Fossati e l’istruttore Carlo Migliori. “L’atmosfera che si respira in questo spazio è davvero familiare e accogliente, serena e gioviale: ogni volta tornare qui è un piacere.

Così come per l’altro nido di Ventimiglia, vi è già una lista d’attesa per iscriversi, e ciò dimostra l’alto livello di gradimento della cittadinanza verso questo luogo che è vera e propria eccellenza della città, che si riconferma anno dopo anno grazie anche all’impegno e alla competenza della nostra coordinatrice pedagogica Maria Grazia Fossati”.

Gli asili nido sono aperti dal mese di settembre al mese di luglio, dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 17. I moduli per le domande di ammissione sono disponibili presso l’ufficio asili nido e l’ufficio U.R.P. e devono essere consegnati all’ufficio protocollo al fine della formulazione della graduatoria di ammissione, consultabile presso l’ufficio competente. La modulistica può essere reperita nella sezione modulistica-documenti nella categoria servizi sociali. L’esonero totale è limitato ai soli casi particolari per soggetti già in carico ai Servizi Sociali del Comune e previa relazione motivata dell’assistente sociale.

Per info: www.comune.ventimiglia.it.