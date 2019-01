Ventimiglia, il calendario di Maria Gentile è dedicato alle grotte dei Balzi Rossi

factotum

Ventimiglia. Il calendario “factotum” 2019, ideato da Maria Gentile a partire dal 2002, è dedicato quest’anno alle grotte preistoriche dei Balzi Rossi. Una delle prime copie in circolazione è arrivata nelle mani del réporter Eduardo Raneri. Per visione diretta della creazione grafica basta recarsi nello Studio di via Gramsci n°4 a Ventimiglia. Per contatti tel. & fax al n° 0184/550629. (e.r.)