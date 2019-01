Ventimiglia, Francesco Mauro nominato portavoce di FdI. Deborah Mognol è la sua vice

Ventimiglia. Dopo le dimissioni di Francesco Galluccio, il portavoce di Fratelli d’Italia nella città di confine è Francesco Mauro. Nominata vice portavoce del circolo territoriale di Ventimiglia Deborah Mognol.

Lo ha stabilito il portavoce provinciale del partito Fabrizio Cravero.

Si legge nella comunicazione ufficiale: “A seguito di una attenta analisi delle esigenze organizzative del partito nella città di confine di Ventimiglia, preso atto delle dimissioni da portavoce cittadino dell’amico Francesco Galluccio, considerato l’avvicinarsi delle elezioni amministrative, in qualità di portavoce provinciale, con i poteri a me conferiti dallo statuto del partito , sentito il portavoce Regionale di Fratelli d’Italia Massimiliano Iacobucci, nomino Francesco Mauro già dirigente cittadino di F.d.I. e Deborah Mognol anch’essa già dirigente locale di F.d.I. rispettivamente portavoce e Vice portavoce del circolo territoriale di Ventimiglia con piena rappresentanza del partito Fratelli d’Italia come da statuto. Al contempo ringrazio per la collaborazione sino ad oggi offerta il caro Francesco Galluccio che spero non farà mancare il suo prezioso contributo agli amici di Ventimiglia e a tutta Fratelli d’Italia”.

“Come previsto abbiamo dato a Ventimiglia un nuovo vertice al circolo di Fratelli d’Italia nelle persone di Francesco e Deborah”, commenta Cravero, “Due ottimi dirigenti che già nel passato hanno dato prova di impegno e capacità politica oltre che di amore per la propria città dive vivono ed operano da anni. A loro Auguri di Buon Lavoro di tutto il partito e miei personali”.

“Con Fratelli d’Italia a Ventimiglia vincerà l’ordine e lo sviluppo economico”, aggiunge Massimiliano Iacobucci, “La città di Ventimiglia rappresenta da sempre un importantissimo terreno di confronto per la politica, per i propri problemi legati alla frontiera , ed ora anche all’ immigrazione. Fratelli d’Italia è da sempre impegnata a trattare tali problemi coinvolgendo i propri parlamentari fino all’intervento diretto di Giorgia Meloni come nel caso dei confini marittimi e della immigrazione incontrollata. Vogliamo proseguire così dando a Ventimiglia un contributo di uomini ed idee da candidare alle prossime elezioni amministrative con le quali chiedere e ottenere risorse e norme , oltre a quelle già stanziate dal decreto sicurezza, che possano migliorare la vita economica di commercianti e cittadini ventimigliesi. Auguri a Deborah e Francesco ai quali è affidata la rappresentanza del partito, buon lavoro, nella certezza che il loro, unitamente a quello degli alleati della Lega e Forza Italia porterà alla vittoria il centrodestra in una città che necessita di ordine e impegno da parte dello stato e della pubblica amministrazione”.