Ventimiglia cerca nuovi agenti della polizia locale. Al via il bando di selezione pubblica

Ventimiglia. Si cercano rinforzi per la polizia locale della città di confine. Per questo è stato pubblicato oggi il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria degli idonei per l’assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale.

Per partecipare al bando bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: avere la cittadinanza italiana; essere in possesso di un diploma di scuola superiore di durata quinquennale; non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, alla nomina agli impieghi presso la pubblica amministrazione; godere dei diritti civili e politici; assenza di licenziamento o dispensa da un impiego presso la pubblica amministrazione; idoneità psico-fisica a ricoprire il posto; essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e di servizio militare per i candidati di sesso maschile; essere maggiorenni; essere in possesso della patente di guida di tipo A e B in corso di validità e disponibilità alla conduzione di tutti i veicoli e i mezzi in dotazione alla polizia locale del comune di Ventimiglia; non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui alla legge 68/1999.

Tutti i dettagli sono riportati nell’avviso di selezione