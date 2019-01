Ventimiglia Calcio, la juniores riparte con la Veloce

Ventimiglia. La juniores granata doma la Veloce (2-1) e riparte dopo lo stop di Ceriale, tornando in corsa per la promozione. In alta classifica poco cambia perché anche le due squadre che precedono il Ventimiglia Calcio (Ceriale e Pietra Ligure) hanno fatto bottino pieno. Con il prossimo turno comincia il girone di ritorno, al Morel è atteso l’Ospedaletti.

Protagonisti della vittoria Morscio e Currò, autori delle due reti granata. E’ stato proprio Morscio, al 19′, a sbloccare il risultato con un eurogol da fuori area: gran botta e pallone sotto la traversa. Al 25′ ancora Morscio in cattedra, con un assist che libera Currò davanti al portiere ospite Carlone: 2-0.

Nel secondo tempo la Veloce cresce e al 71′ accorcia le distanze con Poggi. I savonesi cercano almeno il pareggio ma si espongono alle ripartenze granata: il bomber ventimigliese Verbicaro colpisce un palo, poi in zona Cesarini il portiere di casa Zunino salva il risultato.