Ventimiglia Calcio, la juniores perde sul campo del Ceriale

Ventimiglia. La juniores granata cade sul campo della capolista Ceriale (1-0) al termine di una partita combattuta e giocata non male dal Ventimiglia. I frontalieri sono ora a -5 dalla vetta ma non tutto è perduto: il campionato è ancora lungo, con le prime della classe nel girone di ritorno i granata hanno tutti gli scontri in casa (ad eccezione del Pietra Ligure).

La partita con il Ceriale è cominciata in salita. All’8′ del primo tempo il Ceriale è passato in vantaggio con un’azione viziata da un evidente fallo di mano di Alessi. I granata hanno immediatamente protestato dando la possibilità al giocatore savonese di presentarsi da solo davanti al portiere Zunino. Un’ingenuità costata carissima. Nel primo tempo è successo poco altro, importante solo un’occasione capitata al Ventimiglia (con Crudo).

A sei minuti dalla fine – dopo un lungo arrembaggio degli ospiti – un difensore del Ceriale ha travolto Verbicaro in area: penalty. Sul dischetto Bestagno, rigorista del Ventimiglia quasi infallibile. Il granata ha tirato a mezza altezza, non lontano da un palo: ma il portiere savonese Ebe è stato più bravo di lui. Finale 1-0 per il Ceriale.

Infine, l’unica squadra delle giovanili scesa in campo è quella dei giovanissimi 2005. I granata hanno perso in trasferta con il Savona (3-1).