Ventimiglia, buona valutazione per il servizio offerto dal nido d’infanzia “Il Girasole”

Ventimiglia. Ieri, mercoledì 16 gennaio il nido d’infanzia “Il Girasole”, gestito dalla Coop. Jobel ha avuto

il piacere di ospitare la commissione per il monitoraggio sui requisiti di qualità per l’accreditamento del nido, composta da: dott.ssa B. Serventi (pedagogista Agenzia ALFA per conto di Regione Liguria,) dott.ssa Erika Balestrieri (coordinatrice Pedagogica di Distretto Sociosanitario numero 6 Bormide), dott.ssa M.G. Fossati (coordinatrice Pedagogica di Distretto Sociosanitario numero 1 Ventimigliese).

La commissione ha supervisionato il servizio in tutte le sue sfaccettature, osservando l’attenzione e la cura alla base del pensiero pedagogico e dell’agire quotidiano dell’èquipe educativa, e ha accreditato il nido con una buona valutazione.

La coordinatrice pedagogica Barbara De Caro, la responsabile del progetto Claudia Regina, e tutto lo staff ringrazia la commissione per i suggerimenti dati e per lo stimolo ricevuto che accrescerà ulteriormente la qualità del servizio.