Ventimiglia, assemblea del Pd con il deputato Martina per le primarie nazionali

Ventimiglia. Partecipata assemblea degli oltre cinquanta iscritti alla sezione PD di Ventimiglia , domenica mattina 20 gennaio, per l’indicazione delle preferenze ai candidati alle Primarie nazionali e al Congresso di domenica 3 marzo. Nella foto di Edoardo Raneri vediamo il giovane Sandro Leuzzi impegnato ad illustrare il programma del deputato Maurizio Martina, mentre la posizione del principale “competitor”: il senatore Nicola Zingaretti, è stata evidenziata dal consigliere comunale Mauro Lazzaretti.

Non sono mancati vari interventi su argomenti di attualità di iscritti e simpatizzanti, con il coordinamento del segretario avv.to Roberto Vigneri e alla presenza del sindaco Enrico Ioculano. Ai presenti è stato consegnato un agile volumetto a firma di Mercedes Bresso dedicato alle Istituzioni Europee, gli obiettivi raggiunti ed il progetto in evoluzione; per altre curiosità ed informazioni si può utilizzare la email : segreteria@mercedesbresso.it