Ventimiglia, al via corso di formazione per diventare volontario della Croce Verde Intemelia

Ventimiglia. Al via il prossimo 4 gennaio il corso di formazione per volontari della Croce Verde Intemelia. Con lo slogan “Non devi essere un supereroe per dare una mano agli altri”, gli istruttori della pubblica assistenza invitano chi volesse diventare volontario a rivolgersi al civico 8 di piazza XX Settembre a Ventimiglia, sede della Croce Verde Intemelia.

Per info: telefonare allo 0184351175 o scrivere al seguente indirizzo email info@croceverdeintemelia.com