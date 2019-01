“Venerdì a cena” a La Reserve di Bordighera con la bagna càuda

Bordighera. Torna “Venerdì a cena” nella suggestiva cornice del ristorante La Reserve. Il 25 gennaio il rinomato locale della Città della Palme propone ai suoi ospiti un nuovo, delizioso appuntamento con le sue imperdibili serate a tema.

Questa volta la cena sarà dedicata a una tipica specialità gastronomica della cucina piemontese: la bagna càuda.

Il menu suggerito dallo chef:

Salsiccia di Bra

Polenta Fritta e Topinambur Croccanti

Fassona a Crudo

Focaccia alle Nocciole delle Langhe

e Castelmagno con la Cugnà

Fujot d’la Bagna Càuda

il cardo gobbo di Nizza della Paglia,

i ciapinabò di Carignagno, le verdure invernali,

l’involtino di fassona con la fontina d’alpeggio e l’uovo strapazzato

il Brodo Conciato al Vecchio Barbera

Dolcetto del Monferrato, Livio Soria 2018

Duss a’d Pum e Gelato al Fiordilatte

Dolcearoma da uve Moscato, Livio Soria s.a.

Bicerin con Panna e Cioccolata

e Paste di Meliga

Il prezzo? 40 euro a persona, vini di accompagnamento inclusi.

Per info e prenotazioni si può consultare la pagina Facebook del ristorante (in via Arziglia 20, Bordighera), scrivere a lareservebordighera@icloud.com oppure chiamare lo 0184 261322 o lo 084 260738.