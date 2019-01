Vandalo in azione a Bordighera. Ecco le immagini

Bordighera. Un giovane uomo che prende a calci un cartello pubblicitario danneggiandolo. Sono le prime immagini diffuse in rete di uno dei tanti atti vandalici compiuti il venerdì e sabato sera nella “Città delle Palme”. A divulgare il breve video che mostra “l’incivile” all’opera è stato lo stesso sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, che ha inaugurato così la sua rubrica: “L’incivile del giorno”.

“La prima puntata è dedicata a un vandalo che si diverte, con la sua amica, a distruggere un cartello pubblicitario nel centro di Bordighera, a notte fonda, per farsi due risate. Spero abbia riso abbastanza, perché il video è già stato trasmesso alle forze di polizia. Ovviamente senza censura”, dichiara Ingenito, “Questo è uno dei tanti filmati che questo mese sono stati trasmessi agli organi di pubblica sicurezza: sono molte le telecamere sparse per la Città, sia pubbliche che private, e stiamo investendo per incrementare ulteriormente le nostre. Dateci una mano trasmettendo ai carabinieri o se volete a me le vostre segnalazioni.

Buona visione!”.