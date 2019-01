Vallecrosia, la protezione civile monitora sette nidi di vespe velutine

Vallecrosia. Nei giorni scorsi a seguito di numerose segnalazioni da parte di residenti è stato monitorato il territorio comunale al fine di rilevare la presenza di eventuali nidi di vespe velutine.

Sono sette al momento quelli censiti e attenzionati dalla protezione civile che si sta occupando della messa in sicurezza dei siti. Visti i numerosi terreni privati anche di dimensioni estese, quindi non facilmente visibili dalla pubblica via, si invitano i proprietari a eseguire verifiche e tutta la cittadinanza a comunicare tempestivamente al comando di polizia locale l’eventuale avvistamento di nidi onde prevenire, con l’arrivo della primavera, la loro proliferazione.