Vallecrosia commemora il Tricolore e le vittime di tutti i conflitti

Vallecrosia. L’Amministrazione comunale, l’Associazione nazionale cavalieri Repubblica italiana e l’Associazione nazionale alpini e l’Associazione nazionale Marinai d’Italia commemorano le vittime dell’Olocausto e di tutti i conflitti, con manifestazioni che si avvieranno simbolicamente con la celebrazione del 222esimo anniversario dalla prima esposizione della Bandiera Nazionale, che fu mostrata per la prima volta a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797.

Oggi, sabato, dalle 17,30 nella Sala Polivalente comunale (sita in Via C. Colombo-solettone sud), si terrà la conferenza del generale di divisione Marcello Bellacicco (vice comandante delle truppe alpine) dal titolo “ Le missioni di pace e il Tricolore come simboli dell’unità nazionale”.

Domani, domenica, alle 10,45, in largo Marinai d’Italia – lungomare G. Marconi, si proseguirà con la cerimonia in onore del Tricolore e delle vittime civili e militari di tutti i conflitti, con prolusione del colonnello Riccardo Lanteri. Seguirà l’ alzabandiera solenne con squilli di tromba alla presenza delle autorità militari e civili.

La prossima settimana seguiranno altri momenti commemorativi legati alla Giornata della Memoria.

Il voler ricordare tutte le vittime civili e militari dei conflitti, esterni, interni, asimmetrici che siano, le “pulizie etniche” che anche recentemente si sono purtroppo riviste pure in Europa, ha fatto riflettere l’Amministrazione comunale che solo ispirandosi ai valori della Costituzione repubblicana e al Tricolore, che li rappresenta simbolicamente, si possa evitare di ripetere gli errori del passato.